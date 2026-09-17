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Vietnam

Dao van manen anaïs Ca

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450 recettes authentiques réalisables chez soi qui témoignent de la richesse de la gastronomie vietnamienne Vietnam : Le Livre de cuisine explore les trésors de la cuisine vietnamienne du quotidien, mais aussi les plats les plus authentiques et traditionnels issus de toutes les régions de ce pays d'Asie du Sud-Est, depuis Hanoï jusqu'à Hô Chi Minh-Ville. Classées par méthodes de préparation et ou de consommation au Vietnam, les recettes vont des plats les plus populaires et emblématiques, comme le bánh mì (sandwich vietnamien) et la soupe pho, aux spécialités locales dénichées par Anaïs Ca Dao van Manen à travers le pays. Toutes les sortes de préparations figurent dans cet ouvrage, des encas aux entrées, en passant par les salades, les grillades, les plats sautés, les rouleaux de printemps et les nems, les fondues, les plats de nouilles et de riz, les bouillons, les gâteaux et les desserts - sans oublier les condiments, sauces, assaisonnements et autres recettes de base. Proposant une brève histoire culinaire du Vietnam, ainsi que des centaines de recettes savoureuses illustrées de splendides photos prises dans le pays, ce livre est la référence ultime pour tous les amateurs de cuisine vietnamienne.

Par Dao van manen anaïs Ca
Chez Phaidon

|

Auteur

Dao van manen anaïs Ca

Editeur

Phaidon

Genre

Cuisine du monde

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Vietnam

Dao van manen anaïs Ca

Paru le 24/09/2026

496 pages

Phaidon

49,95 €

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