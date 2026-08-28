C'est fabuleux tout ce qu'on peut faire avec une carte et un guide Michelin. Avec une carte pour tout voir et un guide pour tout savoir, tout sentir, tout goûter, c'est l'heure de prendre la route. Les Fabuleux Itinéraires vous entrainent à travers une sélection des meilleurs chemins, sites, adresses et expériences pour explorer la France. Une nouvelle collection composée dans un même étui : d'une carte détachable habillée d'illustrations qui invite au voyage et dessine 15 itinéraires thématiques à travers la France et d'un guide de 128 pages, enrichi de gravures anciennes et d'illustrations originales, décrivant ces itinéraires étape par étape, à chaque moment de la journée, du petit déjeuner au dîner dans cette carte et ce guide, retrouvez plus de 500 adresses : des restaurants gourmands pour tous les repas, des hébergements de charme pour passer la nuit, des magasins de bouche et des boutiques sélectionnées avec soin pour les emplettes. Pour les plus audacieux ou ceux qui souhaiteraient aller plus loin, découvrez des sites et des adresses alternatives dans les marges. Les Fabuleux Itinéraires autour de la France des vins, signés Laure Gasparotto, illustrés par Michel Tolmer De vallons en flacons, le patrimoine viticole de la France est indissociable de sa géographie : les hommes façonnent le vin que le territoire fait jaillir des vignes. Rencontres avec les vignerons, visites de caves, balade dans les vignes... Partez avec nous sur les plus belles routes des vins !