Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

Toscane

Cuillère d'argent La

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
De nouveau disponible, un ouvrage rassemblant 50 recettes toscanes authentiques et simples à réaliser chez soi par les équipes de La Cuillère d'argent Ce recueil de plus de 50 recettes authentiques et faciles à suivre invite à un voyage gastronomique à travers l'une des régions les plus prisées d'Italie. Sous la conduite experte de l'équipe de La Cuillère d'argent, le lecteur explore les traditions gastronomiques, les producteurs et les vins locaux, dont le Chianti, ainsi que les ingrédients régionaux comme les truffes, le salami artisanal et le lardo di Colonnata (un type de lard). Au-delà du paysage rural vallonné ponctué de cyprès et de fermes traditionnelles, la Toscane est réputée pour sa remarquable tradition culinaire. Illustré de plus de 150 photographies, ce livre présente un aspect de la région et de sa cuisine que beaucoup de touristes ignorent. Organisées selon les 10 provinces de la région, les recettes sont resituées dans leur cadre géographique pour révéler leurs origines. Les plats présentés incluent les Pappardelle all'Anatra (pappardelle au canard), la Pappa col Pomodoro (soupe à la tomate et au pain) et le Castagnaccio alla Pistoiese (gâteau aux châtaignes à la mode de Pistoia). Chaque recette est accompagnée d'instructions claires et concises, ce qui en fait le compagnon idéal du cuisinier amateur comme du chef expérimenté.

Par Cuillère d'argent La
Chez Phaidon

|

Auteur

Cuillère d'argent La

Editeur

Phaidon

Genre

Cuisine du monde

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Toscane par Cuillère d'argent La

Commenter ce livre

 

Toscane

Cuillère d'argent La

Paru le 24/09/2026

272 pages

Phaidon

24,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9781837292981
9781837292981
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice Prix Renaudot 2026 : les premières sélections du centenaire, Beigbeder président
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.