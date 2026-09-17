De nouveau disponible, un ouvrage rassemblant 50 recettes toscanes authentiques et simples à réaliser chez soi par les équipes de La Cuillère d'argent Ce recueil de plus de 50 recettes authentiques et faciles à suivre invite à un voyage gastronomique à travers l'une des régions les plus prisées d'Italie. Sous la conduite experte de l'équipe de La Cuillère d'argent, le lecteur explore les traditions gastronomiques, les producteurs et les vins locaux, dont le Chianti, ainsi que les ingrédients régionaux comme les truffes, le salami artisanal et le lardo di Colonnata (un type de lard). Au-delà du paysage rural vallonné ponctué de cyprès et de fermes traditionnelles, la Toscane est réputée pour sa remarquable tradition culinaire. Illustré de plus de 150 photographies, ce livre présente un aspect de la région et de sa cuisine que beaucoup de touristes ignorent. Organisées selon les 10 provinces de la région, les recettes sont resituées dans leur cadre géographique pour révéler leurs origines. Les plats présentés incluent les Pappardelle all'Anatra (pappardelle au canard), la Pappa col Pomodoro (soupe à la tomate et au pain) et le Castagnaccio alla Pistoiese (gâteau aux châtaignes à la mode de Pistoia). Chaque recette est accompagnée d'instructions claires et concises, ce qui en fait le compagnon idéal du cuisinier amateur comme du chef expérimenté.