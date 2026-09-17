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Réparer le visible

Farah Clémentine Dramani-issifou

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Réparer le visible est la première histoire critique de la Cinémathèque Afrique. L'ouvrage retrace la généalogie d'un fonds né du Bureau du cinéma de la Coopération française, dispositif créé en 1961, qui a accompagné l'émergence des cinéastes africains tout en prolongeant des logiques de dépendance postcoloniale. Ce faisant, il explore les mémoires vivantes portées par plus d'un demi-siècle de cinémas africains et esquisse les devenirs d'une collection. Préfacé par Bénédicte Savoy, il croise les voix d'historiennes et d'historiens du cinéma, critiques, archivistes, cinéastes, programmateurs, fédération de ciné-clubs, chercheuses et chercheurs africains et diasporiques, et propose des voies nouvelles pour des devenirs possibles et des futurs réparateurs. A l'heure où la restitution du patrimoine culturel africain reconfigure les rapports entre institutions du Nord global et du continent africain, les voix qui exigent l'accès à ces images depuis soixante ans réaffirment ici leur souveraineté culturelle.

Par Farah Clémentine Dramani-issifou
Chez Marest éditions

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Auteur

Farah Clémentine Dramani-issifou

Editeur

Marest éditions

Genre

Histoire du cinéma

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Réparer le visible

Farah Clémentine Dramani-issifou

Paru le 17/09/2026

300 pages

Marest éditions

19,00 €

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Scannez le code barre 9791096535866
9791096535866
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