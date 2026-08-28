Perséphone et autres mythes CM

Le livre de jeunesse Histoires de Mythologie dans une version originale, guidée et annotée, spécialement conçue pour les élèves de cycle 3. Le livre de jeunesse Perséphone et autres mythes : Une édition spécialement conçue pour les élèves de cycle 3, pour travailler de manière guidée et éclairante sur la version originale de l'oeuvre. Les élèves pourront s'aider des annotations (vocabulaire) et des encadrés culturels. En complément, une version adaptée et réécrite pour les élèves les plus en difficulté. La version audio accessible grâce aux QR Codes. Des pages de Résumé sous forme de carte mentale pour faire le point avant de lire la suite de l'histoire. Des pages Dossier pour approfondir la thématique et apporter un éclairage sur l'auteur, les personnages, l'époque... Et en + : tous les supports étudiés lors des mises en réseaux.