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#Roman francophone

A la table des loups

Adam Rapp

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Lorsque les frère et soeurs Larkin quittent le nid familial, chacun poursuit un fragment du rêve américain. Myra est infirmière en prison tout en élevant son fils, Lexy incarne la bourgeoisie des banlieues chic, Fiona plonge dans la bohème new-yorkaise, et Alec, autrefois enfant de choeur, disparaît dans les méandres de l'Amérique profonde. Si leurs existences sont radicalement différentes, une constante semble les rapprocher : la violence la plus sauvage rôde autour d'eux et, à leur insu, la mort les frôle à plusieurs reprises. Puis leur mère commence à recevoir d'inquiétantes cartes postales, dont elle choisit d'ignorer le message. Adam Rapp excelle à raconter cette histoire familiale qui se déroule sur près de soixante ans et se lit le souffle court. Avec finesse, il explore comment les non-dits, la maladie mentale et l'exposition à la violence, quelle que soit sa forme, influencent les vies au fil du temps et sur plusieurs générations. D'une langue vive et précise, il révèle ce qui, bien souvent, se cache sous le vernis de la normalité.

Par Adam Rapp
Chez Points

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Auteur

Adam Rapp

Editeur

Points

Genre

Littérature anglo-saxonne

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A la table des loups

Adam Rapp

Paru le 28/08/2026

504 pages

Points

10,40 €

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Scannez le code barre 9791041426935
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