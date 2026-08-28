Janvier 1917. Deux hommes. Une tranchée. Une haine qui va traverser le temps. Une légende médiévale raconte qu'un guerrier à la stature de géant et à la crinière de feu viendra un jour libérer le peuple juif de son oppression millénaire. En yiddish, on le nomme der royte yidn. 1916. Dans les monts enneigés des Carpates, Aaron Tamerlan Munteanu garde la frontière du royaume de Roumanie. Son casque vissé sur ses cheveux roux, ses deux mètres vingt recroquevillés dans sa tranchée putride, il attend l'envahisseur, résigné à mourir pour une guerre absurde. Sans la malédiction d'un dybbouk, jamais il ne serait devenu un Juif rouge, condamné à endurer le destin des siens et à témoigner. Pour l'éternité. "Un premier roman magnifique, à la fois réaliste et fantastique, documenté et inspiré". LE CANARD ENCHAINE "Un texte aussi puissant que terriblement actuel". MADAME FIGARO Auteur et réalisateur pour le cinéma et la télévision, Stéphane GIUSTI a fait ses débuts à la réalisation avec L'Homme que j'aime, produit et diffusé par Arte. Ont suivi Pourquoi pas moi ? , Bella Ciao et Made in Italy. Le Juif rouge est son premier roman, Halte au feu, sa nouveauté, vient de paraître aux Editions Seghers.