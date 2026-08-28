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#Bande dessinée jeunesse

A une lettre de toi

Laura P. Sikorski, Sikorski laura P.

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Un boîte à livres, des lettres anonymes, un triangle amoureux, et la douceur de la Bretagne... La romance idéale pour prolonger les vacances d'été ! De retour en Bretagne pour vider la maison de sa grand-mère récemment décédée, Jasmine dépose ses romans dans la boîte à livres du village. Elle y découvre une lettre anonyme : un mystérieux lecteur la somme d'arrêter d'inonder les étagères de romances bas de gamme. S'engage alors une conversation épistolaire où les joutes verbales les mènent peu à peu aux confessions - de plus en plus intimes... Au fil des lettres et des jours qui passent, Jasmine est prise dans sa liaison épistolaire. Mais il y a aussi Pierre, son ami d'enfance (et crush inavoué) qui refait surface. Et ses études, qui l'amènent à repenser son avenir. Entre raison, passion et un mystérieux inconnu, Jasmine se trouve à tournant de son histoire. Sera-t-elle prête à s'écrire une nouvelle vie ?

Par Laura P. Sikorski, Sikorski laura P.
Chez Editions de la Martinière

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Auteur

Laura P. Sikorski, Sikorski laura P.

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Romans, témoignages & Co

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A une lettre de toi

Laura P. Sikorski, Sikorski laura P.

Paru le 28/08/2026

320 pages

Editions de la Martinière

15,90 €

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