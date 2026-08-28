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#Essais

Le gaming

Rose Reagan

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L'industrie du jeu vidéo a connu une croissance fulgurante ces dernières années, au point de générer aujourd'hui un chiffre d'affaires de plusieurs milliards de dollars. On peut donc dire que tout le monde, ou presque, est concerné par le sujet. Et les jeunes le sont particulièrement. Ce petit ouvrage de la collection "Guide de poche", spécialement conçue pour eux, a pour but de les aider à se poser les bonnes questions sur leur rapport aux jeux vidéo, selon une perspective biblique et équilibrée. Points forts : + un sujet très actuel et peu abordé dans la littérature chrétienne + un contenu accessible, qui rejoint les jeunes + un propos équilibré, ancré dans l'Ecriture et illustré par une expérience personnelle de l'auteur Thèmes : les jeux vidéo la créativité la violence le plan de Dieu la mission de l'être humain sur la terre la réussite la dépendance la dimension communautaire de la vie chrétienne

Par Rose Reagan
Chez La Maison de La Bible

|

Auteur

Rose Reagan

Editeur

La Maison de La Bible

Genre

Vie chrétienne

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Le gaming

Rose Reagan

Paru le 07/08/2026

90 pages

La Maison de La Bible

6,90 €

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