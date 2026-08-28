L'industrie du jeu vidéo a connu une croissance fulgurante ces dernières années, au point de générer aujourd'hui un chiffre d'affaires de plusieurs milliards de dollars. On peut donc dire que tout le monde, ou presque, est concerné par le sujet. Et les jeunes le sont particulièrement. Ce petit ouvrage de la collection "Guide de poche", spécialement conçue pour eux, a pour but de les aider à se poser les bonnes questions sur leur rapport aux jeux vidéo, selon une perspective biblique et équilibrée. Points forts : + un sujet très actuel et peu abordé dans la littérature chrétienne + un contenu accessible, qui rejoint les jeunes + un propos équilibré, ancré dans l'Ecriture et illustré par une expérience personnelle de l'auteur Thèmes : les jeux vidéo la créativité la violence le plan de Dieu la mission de l'être humain sur la terre la réussite la dépendance la dimension communautaire de la vie chrétienne