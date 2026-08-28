Sur les chemins de l'agroécologie

A l'image de la ferme du Bec-Hellouin (Eure), l'ouvrage présente une quinzaine de fermes ou de structures qui travaillent en agroécologie dans différentes filières : céréales, vin, élevage, maraîchage... Ces paysans ou viticulteurs racontent leur vision et leur quotidien. Comment ont-ils commencé ? Pourquoi ont-ils choisi l'agroécologie ? En quoi cela leur semble-t-il indispensable aujourd'hui de se détacher de l'agriculture conventionnelle ? Quelle est la réalité de leur travail au quotidien ? Leur activité est-elle soutenable sur le plan économique ? ... De la culture des céréales à l'élevage bovin et ovin, du maraîchage à la production de fromages ou de vins grand cru classé, d'un lycée agricole à un établissement d'insertion des personnes handicapées par le travail, les personnes rencontrées représentent un panel représentatif de l'agroécologie en France. Le livre souhaite montrer à l'aide d'exemples concrets qu'une agriculture non conventionnelle est possible. Bien que diverses, les pratiques de ces femmes et hommes sont réunies autour d'un horizon commun : garantir la préservation des ressources naturelles, protéger la biodiversité, réduire drastiquement le recours aux pesticides, s'attacher à développer une agriculture protectrice de la santé humaine, végétale, animale et des sols, faire vivre les territoires ruraux. Leur parole est porteuse d'espoir.