Sur les chemins de l'agroécologie

A l'image de la ferme du Bec-Hellouin (Eure), l'ouvrage présente une quinzaine de fermes ou de structures qui travaillent en agroécologie dans différentes filières : céréales, vin, élevage, maraîchage... Ces paysans ou viticulteurs racontent leur vision et leur quotidien. Comment ont-ils commencé ? Pourquoi ont-ils choisi l'agroécologie ? En quoi cela leur semble-t-il indispensable aujourd'hui de se détacher de l'agriculture conventionnelle ? Quelle est la réalité de leur travail au quotidien ? Leur activité est-elle soutenable sur le plan économique ? ... De la culture des céréales à l'élevage bovin et ovin, du maraîchage à la production de fromages ou de vins grand cru classé, d'un lycée agricole à un établissement d'insertion des personnes handicapées par le travail, les personnes rencontrées représentent un panel représentatif de l'agroécologie en France. Le livre souhaite montrer à l'aide d'exemples concrets qu'une agriculture non conventionnelle est possible. Bien que diverses, les pratiques de ces femmes et hommes sont réunies autour d'un horizon commun : garantir la préservation des ressources naturelles, protéger la biodiversité, réduire drastiquement le recours aux pesticides, s'attacher à développer une agriculture protectrice de la santé humaine, végétale, animale et des sols, faire vivre les territoires ruraux. Leur parole est porteuse d'espoir.
Par
Francis Macary, Zoé Rollin Chez
Sud Ouest editions
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