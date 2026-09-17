Impressions Claude Monet

" Ce que je ferai ici aura au moins le mérite de ne ressembler à personne, parce que ce sera l'impression de ce que j'aurai ressenti, moi tout seul. " Il voulait peindre la lumière. Il consacrera sa vie à poursuivre l'insaisissable. D'abord rejeté par les institutions, et moqué par les tenants du bon goût, Claude Monet n'a pourtant jamais cessé de regarder le monde autrement. Aux côtés de Renoir, Pissarro ou encore Morisot, il vit des amitiés décisives et participe à une révolution artistique qui changera à jamais notre manière de voir. Mais derrière le génie célébré se cache un homme traversé par les deuils, les difficultés et une obsession grandissante : saisir, sur la toile, le temps qui passe. Des cafés parisiens aux jardins de Giverny, Stephen Desberg et Miville Vallor composent un portrait vibrant, sensible et profondément humain du père de l'impressionnisme. Une vie entière consacrée à retenir ce qui, par nature, nous échappe : la lumière, l'instant, le temps.