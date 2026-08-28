Ishigami Senki Tome 1

Depuis la mort du précédent roi, le chaos règne sur le pays insulaire de Hiwatsu. Le jour du mariage de Saku Ukano, seigneur du fief de Mizuho, au nord-est du royaume, son jeune frère Isaza survit à un coup d'Etat grâce à une femme appartenant au "? Peuple de Pierre ? " , des êtres légendaires censés n'exister que dans les contes de fées. L'ayant sauvé, cette femme, Yachiho, le contraint à passer un contrat avec elle pour devenir... son mari ? ! Le début des chroniques de guerre romanesques d'un monde aux allures de Japon médiéval fantastique ? !