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Ishigami Senki Tome 1

Kohinata Iroha

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Depuis la mort du précédent roi, le chaos règne sur le pays insulaire de Hiwatsu. Le jour du mariage de Saku Ukano, seigneur du fief de Mizuho, au nord-est du royaume, son jeune frère Isaza survit à un coup d'Etat grâce à une femme appartenant au "? Peuple de Pierre ? " , des êtres légendaires censés n'exister que dans les contes de fées. L'ayant sauvé, cette femme, Yachiho, le contraint à passer un contrat avec elle pour devenir... son mari ? ! Le début des chroniques de guerre romanesques d'un monde aux allures de Japon médiéval fantastique ? !

Par Kohinata Iroha
Chez Vega-Dupuis

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Auteur

Kohinata Iroha

Editeur

Vega-Dupuis

Genre

Seinen/Homme

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Ishigami Senki Tome 1

Kohinata Iroha

Paru le 28/08/2026

192 pages

Vega-Dupuis

8,35 €

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