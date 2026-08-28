Fier comme un paon Tome 2

Alors que le jeune professeur Yakurô? Kuji vient de se faire larguer à cause de son "? manque de virilité? " , la brillante élève Akano ne cesse de le solliciter pour qu'il accepte de devenir l'enseignant référent de son club de biologie. Visiblement plus entreprenante à son égard qu'elle le devrait, Akano vient de lui révéler la cause de son obsession ? : tous deux se sont déjà rencontrés dans le passé, au cours d'un épisode qui changera Akano du tout au tout. Comment Yakurô réagira-t-il à cette révélation ??