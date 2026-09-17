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Dead Mount Death Play Tome 15

Narita Ryohgo, Ryohgo Narita, Shinta Fujimoto

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Les magiciens démoniaques aussi ont le droit de se réincarner ! Le Maître des corps et ses alliés ont réussi à échapper aux griffes des lycanthropes de la clinique désaffectée de Shibuya ! Quoi de mieux pour fêter ça que d'organiser une shark party ? Tandis que les festivités battent leur plein, Xiaoyu surprend une étrange transmission radio qui semble venir tout droit de l'autre monde ! Ami ou ennemi ? Telle est la question... Si Riz et Flam souhaitent connaître l'identité de leur mystérieux interlocuteur, ils vont devoir ouvrir un nouveau passage vers leur univers d'origine... mais le nécromancien est-il prêt à sacrifier sa quête de paix pour obtenir cette information ? Dead Mount Death Play renverse les règles du récit de réincarnation ! La magie noire s'invite dans notre monde... Quel usage en fera le pire cauchemar de l'humanité ?

Par Narita Ryohgo, Ryohgo Narita, Shinta Fujimoto
Chez Editions Ki-oon

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Auteur

Narita Ryohgo, Ryohgo Narita, Shinta Fujimoto

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Seinen/Homme

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Dead Mount Death Play Tome 15

Narita Ryohgo, Ryohgo Narita, Shinta Fujimoto trad. Anne-Sophie Thévenon

Paru le 17/09/2026

145 pages

Editions Ki-oon

8,95 €

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