Dead Mount Death Play Tome 15

Les magiciens démoniaques aussi ont le droit de se réincarner ! Le Maître des corps et ses alliés ont réussi à échapper aux griffes des lycanthropes de la clinique désaffectée de Shibuya ! Quoi de mieux pour fêter ça que d'organiser une shark party ? Tandis que les festivités battent leur plein, Xiaoyu surprend une étrange transmission radio qui semble venir tout droit de l'autre monde ! Ami ou ennemi ? Telle est la question... Si Riz et Flam souhaitent connaître l'identité de leur mystérieux interlocuteur, ils vont devoir ouvrir un nouveau passage vers leur univers d'origine... mais le nécromancien est-il prêt à sacrifier sa quête de paix pour obtenir cette information ? Dead Mount Death Play renverse les règles du récit de réincarnation ! La magie noire s'invite dans notre monde... Quel usage en fera le pire cauchemar de l'humanité ?