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Hana ne peut pas vivre sans moi Tome 3

Ameko

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Un soir de pleine lune, Kaede Yoshino croise la route de Hana, un garçon mystérieux qui développe un attachement irrationnel envers elle. De fil en aiguille, il s'installe dans l'appartement voisin. Si Kaede est embêtée par l'attitude de l'imprévisible Hana, elle doit admettre que, depuis, son quotidien est devenu plus agréable. Quelque peu excitant, même. Mais l'obsession de Hana est maladive et le conduit à suivre secrètement Kaede lors d'un voyage en entreprise. Et donc à l'observer interagir avec d'autres hommes...

Par Ameko
Chez Vega-Dupuis

|

Auteur

Ameko

Editeur

Vega-Dupuis

Genre

Shojo/fille

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Hana ne peut pas vivre sans moi Tome 3

Ameko

Paru le 28/08/2026

176 pages

Vega-Dupuis

8,35 €

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