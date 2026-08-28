Hana ne peut pas vivre sans moi Tome 3

Un soir de pleine lune, Kaede Yoshino croise la route de Hana, un garçon mystérieux qui développe un attachement irrationnel envers elle. De fil en aiguille, il s'installe dans l'appartement voisin. Si Kaede est embêtée par l'attitude de l'imprévisible Hana, elle doit admettre que, depuis, son quotidien est devenu plus agréable. Quelque peu excitant, même. Mais l'obsession de Hana est maladive et le conduit à suivre secrètement Kaede lors d'un voyage en entreprise. Et donc à l'observer interagir avec d'autres hommes...