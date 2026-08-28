Les champignons surgissent dans des lieux imprévus, où ils bénéficient d'une alimentation de nature organique, et disparaissent au bout de quelques jours, parfois plusieurs années. Ce guide pratique répond aux questions de base : Où et quand récolter les champignons ? Comment les récolter ? Comment les identifier ? Près de 70 fiches identifient chaque espèce présentée avec une photographie, des caractéristiques et des pictogrammes : vous y trouverez les champignons incontournables - Cèpe de Bordeaux, Bolet de Quélet, Agaric champêtre, Trompette-des-morts, Amanite vireuse... - mais aussi bien d'autres espèces communes comestibles ou toxiques. Guide incontournable à emporter lors de votre cueillette pour vous aider à reconnaitre les différents champignons.