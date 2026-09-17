Tricoter pour les enfants

20 modèles à tricoter pour filles et garçons de 4 à 10 ans Pull marinière, gilet, snood, bonnet... Vous trouverez dans ce livre 20 jolis modèles à tricoter dans des laines toutes douces pour filles et garçons de 4 à 10 ans. Laissez-vous guider grâce aux explications détaillées, patrons et schémas pour offrir des tricots irrésistibles, modernes et colorés à votre enfant. Que vous soyez débutant ou expert, le niveau de difficulté ainsi que les points utilisés sont indiqués pour chaque modèle, ce qui permet de vous entraîner à plusieurs techniques : jersey, point de damiers, torsades... Testé et approuvé par les enfants !