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Tricoter pour les enfants

Frédérique Alexandre

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20 modèles à tricoter pour filles et garçons de 4 à 10 ans Pull marinière, gilet, snood, bonnet... Vous trouverez dans ce livre 20 jolis modèles à tricoter dans des laines toutes douces pour filles et garçons de 4 à 10 ans. Laissez-vous guider grâce aux explications détaillées, patrons et schémas pour offrir des tricots irrésistibles, modernes et colorés à votre enfant. Que vous soyez débutant ou expert, le niveau de difficulté ainsi que les points utilisés sont indiqués pour chaque modèle, ce qui permet de vous entraîner à plusieurs techniques : jersey, point de damiers, torsades... Testé et approuvé par les enfants !

Par Frédérique Alexandre
Chez Marie Claire Editions

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Auteur

Frédérique Alexandre

Editeur

Marie Claire Editions

Genre

Techniques artistiques

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Tricoter pour les enfants

Frédérique Alexandre

Paru le 24/09/2026

128 pages

Marie Claire Editions

16,90 €

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Scannez le code barre 9791032312742
9791032312742
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