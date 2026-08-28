L’éternel Galiléen

Ce livre, paru aux Etats-Unis en 1934, a été publié aux éditions Salvator en 1959. Plus accessible que La vie de Jésus (ouvrage de plus de 600 pages), il s'appuie sur quelques épisodes de la vie du Christ pour développer des thèmes qui sont chers à son auteur : la supériorité des petits, la nécessité de la grandeur morale pour exercer le pouvoir, la définition de la bonne politique, la profondeur de la simplicité, etc. Ces thèmes, qui résonnent encore aujourd'hui, rendent ce livre très actuel et permettent d'entrer aisément dans la pensée de ce futur bienheureux. Fulton John Sheen (1895-1979) a été évêque auxiliaire de New York, puis archevêque. Il s'est rendu célèbre par ses dons d'orateur et sa présence dans les médias.