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L’éternel Galiléen

Sheen/virrion, Fulton Sheen, René Virrion

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Ce livre, paru aux Etats-Unis en 1934, a été publié aux éditions Salvator en 1959. Plus accessible que La vie de Jésus (ouvrage de plus de 600 pages), il s'appuie sur quelques épisodes de la vie du Christ pour développer des thèmes qui sont chers à son auteur : la supériorité des petits, la nécessité de la grandeur morale pour exercer le pouvoir, la définition de la bonne politique, la profondeur de la simplicité, etc. Ces thèmes, qui résonnent encore aujourd'hui, rendent ce livre très actuel et permettent d'entrer aisément dans la pensée de ce futur bienheureux. Fulton John Sheen (1895-1979) a été évêque auxiliaire de New York, puis archevêque. Il s'est rendu célèbre par ses dons d'orateur et sa présence dans les médias.

Par Sheen/virrion, Fulton Sheen, René Virrion
Chez Salvator

|

Auteur

Sheen/virrion, Fulton Sheen, René Virrion

Editeur

Salvator

Genre

Théologie

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L’éternel Galiléen

Sheen/virrion, Fulton Sheen, René Virrion

Paru le 27/08/2026

200 pages

Salvator

17,90 €

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Scannez le code barre 9782706731709
9782706731709
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