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Figure[s de l'art contemporain

Nathalie Obadia

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L'art contemporain, tel qu'il est apparu depuis la fin des années 60, est indissociable des logiques de mondialisation et de softpower qui fédèrent de multiples acteurs et autant de figures majeures au service de la création et de sa diffusion. ? En premier lieu, les artistes avec des figures comme Gerhard ­Richter, Louise Bourgeois, Damien Hirst ou Yayoi Kusama, mais aussi les curat­ors dont Harald Szeemann est un précurseur et la Cheikha Hoor Al Qasimi une incarnation des sensibilités du Sud Global, les galeristes avec Larry Gagosian et Marian Goodman, les foires dont ­l'emblématique Art Basel incarnée par Marc Spiegler, des collectionneurs comme François Pinault ou Uli Sigg, sans oublier celles et ceux qui ont oeuvré à la muséification de l'art contemporain comme ­Suzanne Pagé ou Renzo Piano qui lui a créé ses plus lumineux écrins. Partant de sa double expertise de galeriste et d'enseignante, ­Nathalie Obadia nous présente ici les figures majeures de l'art contemporain et nous permet de saisir leur étroite imbrication et interdépendance.

Par Nathalie Obadia
Chez Editions Le Cavalier Bleu

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Auteur

Nathalie Obadia

Editeur

Editions Le Cavalier Bleu

Genre

Art contemporain

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Figure[s de l'art contemporain

Nathalie Obadia

Paru le 24/09/2026

288 pages

Editions Le Cavalier Bleu

14,90 €

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