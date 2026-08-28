Pensionnaires

Une nuit, quatre camarades de chambrée forcent la fenêtre de leur pensionnat pour aller retrouver des filles... Da Costa n'a pas failli à sa réputation et a pu obtenir un "rencard" . A peine échappés, ils doivent faire une pause devant l'annexe, et, au beau milieu de la pelouse, allumer une cigarette : c'est comme ça que ça se passe, là-bas, il faut oser, jouer les bravaches, au risque de se faire prendre si on veut gagner le respect des autres. Les trois autres tailleraient bien la route, eux, mais il y a encore Da Costa, et il porte en haute estime les traditions de l'internat. Seulement voilà, ils font trop de bruit et finissent par réveiller le pion qu'ils croyaient endormi, assommé par trop d'alcool. C'est un drôle d'animal, celui-là, et on se demande bien comment on a pu lui confier la garde des quelque soixante gamins qui dorment ici... Ancien CRS, bas du front et rond comme une barrique, il se saisit de la carabine pendue au-dessus de son bureau et sort sur le parvis. Sans bien savoir quelles sont ces ombres qui s'agitent dans l'obscurité, il pointe le canon de son arme dans leur direction... et tire. Pierre-Henry Gomont a ce don de transformer ses propres histoires en fiction. Après son enfance transfigurée dans Malaterre, il nous conte ici, avec son phrasé inimitable, une histoire survenue pendant ses années de pensionnat. En 32 pages, pour la nouvelle collection "Intermezzo" , il saisit avec justesse le moment fugace de l'adolescence. Et la confrontation au monde des adultes.