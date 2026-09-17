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#Essais

Jennie

Christine Oddo

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Jennie Jerome Churchill (1854-1921) ne fut pas seulement la mère de Winston Churchill : Américaine devenue icône de l'aristocratie britannique, elle mène une vie hors du commun, entre politique, mondanités et engagements humanitaires. Lorsqu'elle épouse, en 1874, le charismatique Lord Randolph Churchill, descendant de la prestigieuse lignée des ducs de Marlborough, Jennie Jerome n'a que vingt ans et séduit déjà Londres par son intelligence, sa beauté et sa modernité. Rapidement, elle s'impose comme une actrice reconnue de la vie publique jusqu'aux cercles les plus fermés du pouvoir. Elle mène des campagnes électorales, prend la parole en public, fonde un magazine littéraire, soutient des oeuvres humanitaires et participe aux grands événements de son époque, de la guerre des Boers à la Première Guerre mondiale. Veuve à quarante-et-un ans, elle poursuit sans relâche ses engagements tout en veillant sur ses deux fils, Winston et Jack. Convaincue du destin hors du commun de son aîné, elle accompagne ses premiers pas politiques et nourrit son ambition avec une confiance et une énergie inébranlables. Christine Oddo, à travers cette biographie fascinante, dessine le portrait d'une femme visionnaire et audacieuse qui, dans l'ombre des puissants, contribua à façonner l'un des plus grands hommes d'Etat du XXe siècle.

Par Christine Oddo
Chez Editions Tallandier

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Auteur

Christine Oddo

Editeur

Editions Tallandier

Genre

Royaume-Uni

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Jennie

Christine Oddo

Paru le 17/09/2026

384 pages

Editions Tallandier

22,90 €

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