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Ma valise aux monstres

Anna Láng

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Ma valise aux monstres est un coffret ludique et éducatif conçu pour les enfants dès 5 ans. Dans une boîte compacte et facile à transporter, les enfants découvrent plus de 20 plateaux de jeux variés : jeux de mémoire, puzzles, cartes, storyboards et défis ludiques. Le coffret comprend également un livre cartonné richement illustré, véritable mini-catalogue des monstres, ainsi qu'un livret d'instructions simple et intuitif. Les personnages originaux, drôles et attachants, créés par l'illustratrice à succès Anna Láng, accompagnent les enfants dans chaque activité et stimulent leur imagination. Pensé comme un produit hybride entre jeu éducatif et objet cadeau, ce coffret développe créativité, logique et mémoire tout en garantissant des heures de divertissement. A la maison, en voyage ou lors des moments de jeu partagés, Ma valise aux monstres transforme chaque instant en une expérience joyeuse et intelligente.

Par Anna Láng
Chez White Star

|

Auteur

Anna Láng

Editeur

White Star

Genre

Livres-jeux

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Ma valise aux monstres

Anna Láng trad. Qontent

Paru le 17/09/2026

7 pages

White Star

16,90 €

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Scannez le code barre 9788832916720
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