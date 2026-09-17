Ma valise aux monstres est un coffret ludique et éducatif conçu pour les enfants dès 5 ans. Dans une boîte compacte et facile à transporter, les enfants découvrent plus de 20 plateaux de jeux variés : jeux de mémoire, puzzles, cartes, storyboards et défis ludiques. Le coffret comprend également un livre cartonné richement illustré, véritable mini-catalogue des monstres, ainsi qu'un livret d'instructions simple et intuitif. Les personnages originaux, drôles et attachants, créés par l'illustratrice à succès Anna Láng, accompagnent les enfants dans chaque activité et stimulent leur imagination. Pensé comme un produit hybride entre jeu éducatif et objet cadeau, ce coffret développe créativité, logique et mémoire tout en garantissant des heures de divertissement. A la maison, en voyage ou lors des moments de jeu partagés, Ma valise aux monstres transforme chaque instant en une expérience joyeuse et intelligente.