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L’ami dans la citrouille

Daniela Demurtas, Claudio Gobbetti

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Jack est le roi d'Halloween : sa citrouille est le symbole de la nuit la plus effrayante de l'année. Mais un jour, une petite chenille bouge sous la peau de sa citrouille. L'intrus se fraie un chemin parmi ses entailles et ne semble pas avoir la moindre intention de partir. Mais bouchée après bouchée, conversation après conversation, le petit indésirable fait son chemin non plus seulement dans la tête de Jack... mais aussi dans son coeur. Jack est le roi d'Halloween : sa citrouille est le symbole de la nuit la plus effrayante de l'année. Mais un jour, quelque chose bouge sous la peau de sa citrouille. C'est une petite chenille : l'intrus se fraie un chemin parmi ses entailles et ne semble pas avoir la moindre intention de partir. Mais bouchée après bouchée, conversation après conversation, le petit indésirable fait son chemin non plus seulement dans la tête de Jack... mais aussi dans son coeur. Une histoire qui parle de transformation et d'apprentissage, et qui met en valeur les liens qui se tissent quand on s'y attend le moins et ne nous quittent jamais - même une fois qu'on prend son envol.

Par Daniela Demurtas, Claudio Gobbetti
Chez Sassi Editore

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Auteur

Daniela Demurtas, Claudio Gobbetti

Editeur

Sassi Editore

Genre

Autres éditeurs (P à T)

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L’ami dans la citrouille

Daniela Demurtas, Claudio Gobbetti trad. Romain Labat

Paru le 17/09/2026

40 pages

Sassi Editore

15,90 €

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