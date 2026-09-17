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#Essais

A la conquête du soi

Marc Gervais

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Un voyage vers la paix intérieure et la puissance personnelle. Il arrive un moment dans la vie où l'on ne cherche plus à conquérir le monde, mais à se conquérir soi-même. A prendre conscience de l'être que l'on est pour soi-même... Avec son tout nouveau livre "A la conquête du soi", Marc Gervais nous invite à entreprendre un voyage intérieur vers un sommet que chacun porte en soi : un lieu de clarté, de paix et de puissance personnelle. A travers des réflexions inspirantes, des exercices concrets et des récits d'expériences humaines authentiques, l'auteur offre un guide bienveillant pour apprendre à mieux se comprendre, se libérer de ses fardeaux intérieurs et retrouver confiance en sa propre lumière. Ce livre invite le lecteur à : - comprendre ses blessures pour en faire des forces ; - se libérer du regard des autres ; - apprivoiser ses émotions au lieu de les fuir ; - retrouver confiance en sa propre lumière ; - et à bâtir une vie en cohérence avec ce qu'il est vraiment.

Par Marc Gervais
Chez Un Monde Différent

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Auteur

Marc Gervais

Editeur

Un Monde Différent

Genre

Réussite personnelle

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A la conquête du soi

Marc Gervais

Paru le 17/09/2026

192 pages

Un Monde Différent

16,00 €

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