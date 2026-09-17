Soupe aux poireaux et poireaux vinaigrette, oui... mais pas seulement ! Présent tout l'hiver sur les étals à prix modique, ce légume familier peut aussi vous surprendre avec bien d'autres propositions savoureuses, plus ou moins classiques, et même avec une touche d'exotisme : beignets, clafoutis, grande variété de tartes ou de cakes, savoureux avec l'agneau ou le poisson, ... gratinés ou fondants, les poireaux savent tout faire. Et ne sous-estimez pas les bienfaits sur votre santé de ce légume à reconquérir... Rassasiant, riche en vitamine A, en composés soufrés et en fibres, c'est une promesse à la fois gourmande et diététique !