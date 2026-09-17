Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Poireaux

Laurent Occelli

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Soupe aux poireaux et poireaux vinaigrette, oui... mais pas seulement ! Présent tout l'hiver sur les étals à prix modique, ce légume familier peut aussi vous surprendre avec bien d'autres propositions savoureuses, plus ou moins classiques, et même avec une touche d'exotisme : beignets, clafoutis, grande variété de tartes ou de cakes, savoureux avec l'agneau ou le poisson, ... gratinés ou fondants, les poireaux savent tout faire. Et ne sous-estimez pas les bienfaits sur votre santé de ce légume à reconquérir... Rassasiant, riche en vitamine A, en composés soufrés et en fibres, c'est une promesse à la fois gourmande et diététique !

Par Laurent Occelli
Chez Editions De Borée

|

Auteur

Laurent Occelli

Editeur

Editions De Borée

Genre

Légumes, champignons

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Poireaux par Laurent Occelli

Commenter ce livre

 

Poireaux

Laurent Occelli

Paru le 17/09/2026

120 pages

Editions De Borée

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782812941139
9782812941139
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice Prix Renaudot 2026 : les premières sélections du centenaire, Beigbeder président
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.