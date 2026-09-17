Toute l'ergothérapie en cartes mentales pour apprendre et réviser sans perdre de temps ! Vous entrez en institut de formation en ergothérapie et vous appréhendez un peu ? Vous avez déjà bien avancé dans les cours mais vous avez besoin d'un outil de révision fiable et complet ? Pas de panique, ce livre vous accompagne depuis l'entrée en IFE jusqu'à la fin de la formation ! Anna Lefebvre vous fait profiter de son expérience et vous livre tout le cours en cartes mentales, axées sur les connaissances essentielles. Vous saurez tout sur : - la prise en charge (compensation, rééducation, réadaptation, etc.), - la relation thérapeutique (accueil du patient, communication avec l'entourage), - le raisonnement clinique et les modèles conceptuels, - les troubles et pathologies (troubles neurologiques, pathologies médullaires, TND, troubles psychiatriques...).