Mon petit monde arc-en-ciel

Un concept original : du carton coloré, une tirette colorée... et un mélange qui apparaît comme par magie ! Un livre malin pour découvrir l'univers des enfants à travers les couleurs des saisons, de la mer, d'un moment joyeux, d'un dessin... Le livre qui transforme chaque mouvement en surprise colorée ! Des questions-jeux qui s'adressent directement au tout-petit pour apprendre dans le plaisir et le partage. Chaque ouvrage Petites Pommes est accompagné d'un podcast pour le parent dans lequel Sylvie Chokron, neuropsychologue, dévoile tout ce qui se passe dans le cerveau des petits lorsqu'on lit le livre avec eux.