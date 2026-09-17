La Prophétie de l'ombre

" Une quête pleine de dangers et de surprises dans la lignée des Piliers de la Terre et du Nom de la rose . " Corriere della Sera 1214, Toscane. Le frère franciscain Bonaventure est expert en plantes médicinales. Homme de sciences, on le dit alchimiste, ce qui, dans un climat d'obscurantisme où l'Inquisition fait rage, l'oblige à la plus grande prudence. Quand il apprend que son mentor, François d'Assise, est en danger, il décide de partir à sa recherche. Sa quête va le mener en France, à la forteresse de Montségur, l'inexpugnable bastion des hérétiques cathares. Alors que le pape Innocent III vient de lancer contre ces derniers la croisade des Albigeois, Bonaventure découvre bientôt l'existence d'une relique susceptible, selon une ancienne prophétie, de menacer les fondements mêmes du pouvoir de l'Eglise. Et une mystérieuse confrérie, l'Ordre noir, est prête à tout pour s'en emparer. Avec cette formidable évocation du Moyen Age, d'un réalisme stupéfiant, Pierpaolo Brunoldi et Antonio Santoro nous ramènent au temps des hérésies, à une époque où les ordres mendiants bravent la puissance du Vatican et des hommes d'Eglise assoiffés de pouvoir. Grâce à un héros qui n'est pas sans rappeler celui du Nom de la rose , Guillaume de Baskerville, ils nous offrent un voyage fascinant au coeur des ténèbres médiévales. Rarement authenticité historique et sens de l'intrigue auront été conjugués avec un tel talent. Indispensable !