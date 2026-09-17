Paris en chanteurs

Et si Paris se racontait en chansons ? Des pavés de Montmartre aux cafés de la rive gauche, des salles de spectacle aux maisons d'artistes, partez sur les traces de quelques-unes des plus grandes voix de la chanson française. Chaque balade suit le destin d'un chanteur ou d'une chanteuse emblématique, ou explore un quartier où la musique a écrit quelques-unes de ses plus belles pages. Au fil des rues, les histoires personnelles se mêlent aux chansons, les lieux prennent vie, les mélodies réveillent les souvenirs et la ville dévoile un visage inattendu et profondément musical. A glisser dans son sac pour partir explorer Paris... ou à savourer confortablement installé, tant ces récits se lisent comme un roman ! Chaque promenade s'accompagne d'une carte et d'une playlist à écouter en chemin (QR code à scanner). Passionné de chanson française, Olivier Launay a arpenté la capitale pendant des années, à pied, à vélo... et parfois même une guitare sur le dos. Il vous entraîne dans ces promenades où anecdotes et refrains inoubliables se répondent à tous les coins de rue.