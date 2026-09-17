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Les nouvelles aventurières

Emmanuelle Dasque

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Aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus nombreuses à partir seules, entre amies ou en famille, à pied, à vélo, avec leur appareil photo ou leur pinceau... Au bout du monde ou sur les sentiers de leur quotidien. Qui sont ces nouvelles aventurières ? A quoi ressemble leur quête d'ailleurs ? Leurs périples dessinent une autre façon de vivre l'aventure : le voyage devient une manière de se rencontrer, de ralentir et de tout simplement habiter le monde. Loin des diktats de la consommation et du tourisme à tout va, elles nous invitent à renouer avec un temps long, un horizon choisi et une reconnexion à la nature. Nage sauvage, cuisine nomade, roadtrip de plusieurs mois, vie dans la forêt, ou ancrage dans des pays lointains... Dix aventurières contemporaines, des idées d'itinéraires, des lectures pour s'évader et autant d'inspiration pour vous inciter à suivre votre intuition et prendre le chemin de votre liberté !

Par Emmanuelle Dasque
Chez Gallimard Loisirs

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Auteur

Emmanuelle Dasque

Editeur

Gallimard Loisirs

Genre

Récits de voyage

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Les nouvelles aventurières

Emmanuelle Dasque

Paru le 17/09/2026

144 pages

Gallimard Loisirs

19,90 €

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