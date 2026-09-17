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Les commissions d'enquête parlementaire

Priscilla Jensel-Monge, Audrey Bachert-Peretti

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Entre enquête parlementaire et scène politique, cet ouvrage analyse les commissions d'enquête, leur diversité à l'étranger et leur rôle dans l'équilibre des pouvoirs sous la Ve République. Cet ouvrage collectif explore la place des commissions d'enquête parlementaire dans les régimes politiques contemporains, à la croisée de l'enquête institutionnelle et de la visibilité médiatique. Instrument central du contrôle parlementaire, elles révèlent les tensions actuelles entre transparence démocratique, responsabilité politique et exigences juridiques. Réunissant des spécialistes de droit, d'histoire et de science politique, français et étrangers, l'ouvrage offre une perspective comparée allant de la IIIe République à plusieurs expériences étrangères, avant de se concentrer sur la Ve République. Il met en lumière les enjeux contemporains qui redéfinissent ces commissions : rapports avec la justice, médiatisation, rôle des minorités et effets sur la décision publique. L'ensemble constitue une référence indispensable pour comprendre comment se fabrique aujourd'hui la responsabilité politique et comment les institutions démocratiques s'adaptent aux nouvelles attentes de transparence et de contrôle.

Par Priscilla Jensel-Monge, Audrey Bachert-Peretti
Chez PU Aix-Marseille

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Auteur

Priscilla Jensel-Monge, Audrey Bachert-Peretti

Editeur

PU Aix-Marseille

Genre

Histoire du droit

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Les commissions d'enquête parlementaire

Priscilla Jensel-Monge, Audrey Bachert-Peretti

Paru le 17/09/2026

508 pages

PU Aix-Marseille

45,00 €

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Scannez le code barre 9782731413700
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