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Barbe Bleue, contre-enquête

Jennifer Tamas

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L'affaire Barbe Bleue n'est pas une affaire classée. Que nous raconte l'histoire de Barbe Bleue des ressorts du féminicide, de la violence intime du couple, voire de la tragédie cachée du mariage ? Les indices fourmillent sur la scène de crime : un cabinet interdit, des corps de femmes mutilées, une clef qui se teinte de sang, une barbe mystérieusement bleue, des codes galants, des intérêts économiques, des désirs et des peurs, une épouse curieuse, un mari meurtrier dont les secrets sont si terribles qu'il tremble de les voir percés à jour... En experte de la littérature du XVIIe siècle, Jennifer Tamas mène une enquête haletante sur ce conte cruel de Charles Perrault, qu'elle lit jusque dans ses silences. Pour déchiffrer la figure de l'époux monstrueux, elle croise ses sources avec les récits populaires, les contes écrits par des autrices qu'elle exhume de l'oubli, et remonte la piste du sang jusqu'aux archives judiciaires. Ecrit à la fin du Grand Siècle où le pouvoir des hommes commence à vaciller, La Barbe bleue n'est pas seulement un conte : c'est une "archive de l'imaginaire nuptial" dont nous avons hérité.

Par Jennifer Tamas
Chez Seuil

|

Auteur

Jennifer Tamas

Editeur

Seuil

Genre

Critique

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Barbe Bleue, contre-enquête

Jennifer Tamas

Paru le 28/08/2026

272 pages

Seuil

21,90 €

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