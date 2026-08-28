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#Roman francophone

Le désir dans la cage

Alissa Wenz

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L'histoire de Mel Bonis, compositrice méconnue, entre obéissance et passion. Paris, 1865. Dans l'appartement des Bonis, personne ne touche au piano. Pourtant, à sept ans, Mélanie s'y aventure et seule, tente, apprend. Bientôt, elle entre au Conservatoire, côtoie Debussy, Satie, signe ses premières compositions Mel - un prénom d'homme - et rencontre le chanteur Amédée-Louis Hettich. Ensemble, ils créent. Plus que tout, ils s'aiment. Mais les parents de Mélanie préfèrent pour elle un mariage avec un industriel fortuné. Un siècle nouveau recouvre l'ancien ; Mel se débat, court, ment, souffre, s'obstine entre raison et passion. Et jusqu'à son dernier souffle invente sa musique. "La métamorphose d'une vie corsetée en un destin hautement romanesque dans laquelle la musique aura été l'autre nom de l'amour". ELLE Autrice-compositrice-interprète et écrivaine, Alissa Wenz place le texte au coeur de son art. Après A trop aimer et L'Homme sans fil, elle retrace ici la déchirante quête d'émancipation de Mel Bonis.

Par Alissa Wenz
Chez Points

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Auteur

Alissa Wenz

Editeur

Points

Genre

Littérature française

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Le désir dans la cage

Alissa Wenz

Paru le 28/08/2026

264 pages

Points

8,95 €

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Scannez le code barre 9791041427482
9791041427482
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