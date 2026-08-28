Le désir dans la cage

L'histoire de Mel Bonis, compositrice méconnue, entre obéissance et passion. Paris, 1865. Dans l'appartement des Bonis, personne ne touche au piano. Pourtant, à sept ans, Mélanie s'y aventure et seule, tente, apprend. Bientôt, elle entre au Conservatoire, côtoie Debussy, Satie, signe ses premières compositions Mel - un prénom d'homme - et rencontre le chanteur Amédée-Louis Hettich. Ensemble, ils créent. Plus que tout, ils s'aiment. Mais les parents de Mélanie préfèrent pour elle un mariage avec un industriel fortuné. Un siècle nouveau recouvre l'ancien ; Mel se débat, court, ment, souffre, s'obstine entre raison et passion. Et jusqu'à son dernier souffle invente sa musique. "La métamorphose d'une vie corsetée en un destin hautement romanesque dans laquelle la musique aura été l'autre nom de l'amour". ELLE Autrice-compositrice-interprète et écrivaine, Alissa Wenz place le texte au coeur de son art. Après A trop aimer et L'Homme sans fil, elle retrace ici la déchirante quête d'émancipation de Mel Bonis.