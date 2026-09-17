L’immigration aux Etats-Unis : le rêve américain désenchanté ?

La civilisation anglo-américaine mise en perspective L'immigration aux Etats-Unis est, depuis leurs origines, un sujet complexe et central. Cependant, dans le contexte actuel, cette question est devenue plus polémique que jamais, exacerbée par des politiques gouvernementales restrictives, des tensions géopolitiques et des défis humanitaires. Cet essai analysera la situation de l'immigration aux Etats-Unis depuis la deuxième moitié du XXe siècle, en mettant en lumière les politiques en vigueur, les impacts sur les immigrés, ainsi que les conséquences sociales et économiques de l'immigration dans un pays historiquement fondé sur des vagues migratoires.