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#Imaginaire

Yasuko

Julien Frey, Baptiste Pagani

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Tokyo, 1962. Yasuko travaille dans un restaurant au lieu d'aller au collège. Il faut que ça change ! Elle décide alors de partir toute seule... retrouver son père aux Etats-Unis. Au même moment, dans la Forêt rouge, Béto, un yokai sympathique mais paresseux, est envoyé malgré lui dans le monde des humains pour aider Yasuko. Il ne pourra retourner chez lui que s'il remplit sa mission. Mais sur leur route, Béto et Yasuko attirent l'attention de deux yakuzas, prêts à tout pour prouver l'existence des yokai... Et si l'aventure extraordinaire de nos héros ne les emmenait pas seulement aux Etats-Unis ? Et si la Forêt rouge leur réservait quelques mystères ? Avec Yasuko, série en 4 tomes, Julien Frey et Baptiste Pagani nous offrent une histoire tendre et drôle sur la quête du père, l'amitié et le droit à la différence.

Par Julien Frey, Baptiste Pagani
Chez Ankama éditions

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Auteur

Julien Frey, Baptiste Pagani

Editeur

Ankama éditions

Genre

Aventure

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Yasuko

Julien Frey, Baptiste Pagani

Paru le 28/08/2026

80 pages

Ankama éditions

16,90 €

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