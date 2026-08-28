Le Birkin Hermès

1984, vol Paris-Londres. Jane Birkin et Jean-Louis Dumas, alors PDG de la maison Hermès sont assis côte à côte. La conversation s'engage, Jane déplore que le Kelly ne soit plus spacieux, sans rabats, doté de grandes anses, de poches zippées. Bref, elle rêve d'un sac permettant de transporter couches culottes et scénarii. Heureux hasard. Féconde rencontre. Ainsi naquit, dans un avion, le Birkin d'Hermès. Depuis, il a fait le tour du monde, se décline en bleu, vert, rose... joue sur les matières. On l'a aperçu au bras de Grace Kelly, Lady Gaga, Kim Kardashian, même Barbie a eu droit à son Birkin ! Au fil des pages de cet ouvrage Laia Farran Graves nous guide dans un univers de cuir et d'élégance où se conte Hermès, Birkin, les modèles iconiques, des secrets de fabrication, conseils d'entretien, astuces pour naviguer sur le marché vintage...