Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Le Birkin Hermès

Laia Farran Graves, Graves laia Farran

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
1984, vol Paris-Londres. Jane Birkin et Jean-Louis Dumas, alors PDG de la maison Hermès sont assis côte à côte. La conversation s'engage, Jane déplore que le Kelly ne soit plus spacieux, sans rabats, doté de grandes anses, de poches zippées. Bref, elle rêve d'un sac permettant de transporter couches culottes et scénarii. Heureux hasard. Féconde rencontre. Ainsi naquit, dans un avion, le Birkin d'Hermès. Depuis, il a fait le tour du monde, se décline en bleu, vert, rose... joue sur les matières. On l'a aperçu au bras de Grace Kelly, Lady Gaga, Kim Kardashian, même Barbie a eu droit à son Birkin ! Au fil des pages de cet ouvrage Laia Farran Graves nous guide dans un univers de cuir et d'élégance où se conte Hermès, Birkin, les modèles iconiques, des secrets de fabrication, conseils d'entretien, astuces pour naviguer sur le marché vintage...

Par Laia Farran Graves, Graves laia Farran
Chez Editions de l'Imprévu

|

Auteur

Laia Farran Graves, Graves laia Farran

Editeur

Editions de l'Imprévu

Genre

Mode

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Birkin Hermès par Laia Farran Graves, Graves laia Farran

Commenter ce livre

 

Le Birkin Hermès

Laia Farran Graves, Graves laia Farran

Paru le 04/09/2026

160 pages

Editions de l'Imprévu

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791029511424
9791029511424
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade Olivier Nora Éditions : l’annonce suscite des questions chez Editis
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.