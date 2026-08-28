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#Album jeunesse

Mon nez

Marion Duval

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Ce tout-carton aux coins arrondis fait partie d'une série de cinq albums invitant le tout-petit à explorer les sensations qu'il découvre et éprouve peu à peu. Au fil des pages, il rencontre des parfums plus ou moins familiers, des odeurs réconfortantes, appétissantes... et parfois un peu dégoûtantes et apprend ainsi à reconnaître ce qui l'attire, le rassure ou l'étonne. De petites surprises en grandes découvertes, c'est un monde fascinant et parfois impressionnant qui s'offre au bébé. Un monde riche en sensations, à sentir et explorer sans fin !

Par Marion Duval
Chez Seuil jeunesse

|

Auteur

Marion Duval

Editeur

Seuil jeunesse

Genre

Tout-carton

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Mon nez

Marion Duval

Paru le 28/08/2026

14 pages

Seuil jeunesse

10,90 €

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Scannez le code barre 9791023520972
9791023520972
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