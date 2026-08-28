Ce tout-carton aux coins arrondis fait partie d'une série de cinq albums invitant le tout-petit à explorer les sensations qu'il découvre et éprouve peu à peu. Au fil des pages, il rencontre des parfums plus ou moins familiers, des odeurs réconfortantes, appétissantes... et parfois un peu dégoûtantes et apprend ainsi à reconnaître ce qui l'attire, le rassure ou l'étonne. De petites surprises en grandes découvertes, c'est un monde fascinant et parfois impressionnant qui s'offre au bébé. Un monde riche en sensations, à sentir et explorer sans fin !