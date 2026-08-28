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Dungeon Band Tome 1

Kagiri Araido

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Le trio d'amies du groupe de rock Mayonnais ne cesse de se produire dans des salles de concert complètements vides ? ! Ne serait-ce qu'une seule personne dans le public, ce serait trop demander ?? Sur scène, désespérée, la leader, Mayo, en vient à prier Dieu. Un éclair tombe à ce moment sur la salle, et surgissent... trois aventuriers fuyant un groupe de monstres d'un donjon ? ! La prière de Mayo a été entendue ? ! Face à ces futurs fans surpris et surprenants, les trois rockeuses sont bien décidées à leur en mettre plein les oreilles ? !

Par Kagiri Araido
Chez Vega-Dupuis

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Auteur

Kagiri Araido

Editeur

Vega-Dupuis

Genre

Seinen/Homme

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Dungeon Band Tome 1

Kagiri Araido

Paru le 28/08/2026

172 pages

Vega-Dupuis

8,35 €

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