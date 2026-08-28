Dungeon Band Tome 1

Le trio d'amies du groupe de rock Mayonnais ne cesse de se produire dans des salles de concert complètements vides ? ! Ne serait-ce qu'une seule personne dans le public, ce serait trop demander ?? Sur scène, désespérée, la leader, Mayo, en vient à prier Dieu. Un éclair tombe à ce moment sur la salle, et surgissent... trois aventuriers fuyant un groupe de monstres d'un donjon ? ! La prière de Mayo a été entendue ? ! Face à ces futurs fans surpris et surprenants, les trois rockeuses sont bien décidées à leur en mettre plein les oreilles ? !