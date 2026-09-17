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#Roman francophone

Les murmures de l'automne

Marilyse Trécourt

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Sous les lumières dorées de l'automne, certains secrets ne demandent qu'à être révélés... encore faut-il être prêt à les entendre. En s'installant dans ce joli village varois, Elise pense avoir enfin trouvé l'endroit idéal pour écrire une nouvelle page de sa vie : une villa nichée au milieu des vignes, un café-librairie chaleureux, de nouveaux amis. Tout s'annonce parfait. Presque trop. Convaincue qu'en retapant les murs, elle finira par se réparer elle-même, elle tombe des nues lorsque, au bout de quelques jours, la maison se manifeste. Des objets changent de place. Des portes se ferment seules. Certains travaux se terminent sans elle. Il lui semble même entendre des notes de musique dans une pièce vide. Est-elle victime de son imagination après le choc qui l'a conduite ici... ou cohabite-t-elle avec une présence invisible ? Elise est fatiguée de fuir. Alors c'est décidé : peu importe la nature de ce qui hante la villa, elle embrassera ce lieu, ses mystères et ses murmures, entre rencontres, nostalgie et légendes. Un roman aussi cosy que spooky, parfait pour être lu au coin du feu... avec autant de plaisir que de frissons !

Par Marilyse Trécourt
Chez Eyrolles

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Auteur

Marilyse Trécourt

Editeur

Eyrolles

Genre

Littérature française

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Les murmures de l'automne

Marilyse Trécourt

Paru le 17/09/2026

280 pages

Eyrolles

18,90 €

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