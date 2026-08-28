Ecrire avec Schumann

Les mots peuvent-ils piéger Robert Schumann, ou est-il aussi insaisissable que les Papillons de son op. 2 ? Tantôt impétueux comme Florestan, tantôt délicat comme Eusebius, le compositeur hante en tout cas la littérature et les arts, d'Odilon Redon à Peter Härtling en passant par Fernand Khnopff, Lessia Oukraïnka, Marcel Proust, André Gide, Romain Rolland, Roland Barthes et tant d'autres. Consacré à une figure errante autant que géniale, ce volume ne pouvait qu'être placé sous le signe de l'interrogation, et analyser les questions que Schumann pose à ceux qui l'affrontent : des questions de critique et de réception, d'abord ; de poétique, ensuite ; d'ethos, aussi ; de vie ou de mort, enfin. Sylvain Ledda est professeur de littérature française à l'université de Rouen Normandie. Spécialiste du romantisme, en particulier de Musset, il a également consacré travaux et éditions à Dumas et Delphine de Girardin. Il s'intéresse aux liens entre histoire littéraire et histoire culturelle. Augustin Voegele est professeur agrégé de lettres modernes et docteur en littérature française (Université de Haute-Alsace). Spécialiste de Jules Romains et d'André Gide, il est l'auteur de trois essais, et a co-dirigé, chez Honoré Champion, les recueils Ecrire avec Chopin et Ecrire avec Beethoven. Ont contribué à ce volume : Daniel ANNEN, Régine BATTISTON, Hélène BATY-DELALANDE, Claude COSTE, Guillaume COUSIN, Nikol DZIUB, Damien EHRHARDT, Florence FABRE, Luc FRAISSE, Hervé LACOMBE, Cécile LEBLANC, Sylvain LEDDA, Stijn PAREDIS, Augustin VOEGELE