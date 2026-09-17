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#Essais

Sur ce chemin, déposer son chagrin

Lucile Benoit

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Cet ouvrage n'est pas un ouvrage magique pour reprendre le cours de sa vie, ni une méthode à proprement parler, car chacun vit le deuil, la disparition et la perte différemment. C'est un espace, pour penser, mais aussi pour panser votre coeur, votre corps et votre esprit. C'est un endroit où vous allez pouvoir déposer vos ressentis mais aussi votre silence, votre manque de sens. C'est un espace pour vous faire de la place. Quel que soit le type de deuil que vous traversez et l'étape où vous vous trouvez, ce livre vous accompagnera vers la reconstruction : faire des projets, reprendre confiance en soi, aimer la vie, aimer tout court, sont de nouveau possible. Vous ne pouvez pas retrouver ce qui ne dépend pas de vous, mais vous pouvez travailler à retrouver ce qui a été perdu en vous.

Par Lucile Benoit
Chez Eyrolles

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Auteur

Lucile Benoit

Editeur

Eyrolles

Genre

Deuil

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Sur ce chemin, déposer son chagrin

Lucile Benoit

Paru le 17/09/2026

206 pages

Eyrolles

18,00 €

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Scannez le code barre 9782416026232
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