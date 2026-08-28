La poésie de José Angel Valente ou la poétique du dénudement

José Ángel Valente (1929-2000) est une figure majeure de la poésie espagnole contemporaine. Héritier de la modernité européenne, essayiste transfrontalier et traducteur multilingue, il interroge l'exil et la mémoire dans une mise en crise de la parole face au réel. Dans sa trajectoire de dénudement constant, il arrive aux limites du dire. Le présent ouvrage établit comment son recueil Punto cero (1953-1979), postulé comme matrice, joua un rôle germinatif dans l'écriture toujours plus fragmentaire de ses oeuvres ultérieures, Material memoria (1979-1992), Cántigas de alén (1980-1995) et Fragmentos de un libro futuro (1991-2000), construisant une oeuvre unitaire au sceau d'une esthétique du dénudement. Claudie Terrasson (1953-2025), professeure émérite des universités, a soutenu une thèse sur Punto cero de José Ángel Valente. Elle a consacré toute sa recherche à la poésie contemporaine d'expression espagnole, depuis les avant-gardes jusqu'à l'extrême contemporain. Ses travaux portent sur les questions d'esthétique dans une approche qui conjugue herméneutique et éthique de la responsabilité. Elle a enseigné successivement dans les universités de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Lille 3 et Gustave Eiffel.