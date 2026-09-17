Architecte & copropriété

La ville de demain est déjà construite. Elle s'appelle la copropriété. Derrière ses façades, on trouve un patrimoine immense, complexe, vivant, où se croisent enjeux techniques, contraintes réglementaires, intérêts divergents et urgences climatiques. Rénover, entretenir, transformer ces immeubles est devenu un défi majeur. Et une formidable opportunité. A partir de situations réelles et d'une pratique de terrain éprouvée, cet ouvrage propose une lecture claire et opérationnelle de la copropriété, loin des approches purement juridiques ou théoriques. Il guide le lecteur à chaque étape : comprendre le fonctionnement d'un immeuble, dialoguer avec les acteurs, construire une stratégie de travaux, la faire voter, puis la mener à bien en site occupé. Les auteurs y défendent une conviction forte : l'architecte a toute sa place - et même un rôle décisif - dans la vie des copropriétés. Mais ce livre va bien au-delà. Il s'adresse à tous ceux qui participent à la transformation du bâti existant : syndics, gestionnaires de biens, bureaux d'études, entrepreneurs, conseillers syndicaux ou copropriétaires impliqués. A l'heure où les obligations réglementaires s'intensifient - notamment avec le plan pluriannuel de travaux - et où la rénovation énergétique devient incontournable, ce guide apporte des repères concrets, des méthodes et une vision d'ensemble pour agir efficacement. Illustré de schémas et enrichi de récits d'opérations vécues, il montre qu'au coeur de la complexité de la copropriété se cache une évidence : chaque immeuble mérite un projet, et chaque projet une véritable intelligence collective. Un livre pour comprendre, décider et transformer - durablement.