Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Comics

Rat City Tome 2

Zé Carlos, Erica Schultz

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cette nouvelle série cyberpunk créée par Todd McFarlane, écrite par Erica Schultz ( Moon Knight : Black, White & Blood ) et dessinée par Zé Carlos ( Captain America , Strange Academy) est un vent de fraicheur qui dépoussière totalement le concept de Spawn. Comment Quinlan va-t-il parvenir à survivre maintenant qu'iel est sans aucune aide ? Son passé finit par le rattraper, et après avoir reçu une balle dans la tête, le Président se réveille dans un endroit des plus inattendus. Peter étant coincé dans l'Entre-deux, la Progéniture se concentre sur un autre objectif.

Par Zé Carlos, Erica Schultz
Chez Delcourt

|

Auteur

Zé Carlos, Erica Schultz

Editeur

Delcourt

Genre

Comics Super-héros

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Rat City Tome 2 par Zé Carlos, Erica Schultz

Commenter ce livre

 

Rat City Tome 2

Zé Carlos, Erica Schultz

Paru le 17/09/2026

304 pages

Delcourt

32,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782413095071
9782413095071
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice Prix Renaudot 2026 : les premières sélections du centenaire, Beigbeder président
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.