Rat City Tome 2

Cette nouvelle série cyberpunk créée par Todd McFarlane, écrite par Erica Schultz ( Moon Knight : Black, White & Blood ) et dessinée par Zé Carlos ( Captain America , Strange Academy) est un vent de fraicheur qui dépoussière totalement le concept de Spawn. Comment Quinlan va-t-il parvenir à survivre maintenant qu'iel est sans aucune aide ? Son passé finit par le rattraper, et après avoir reçu une balle dans la tête, le Président se réveille dans un endroit des plus inattendus. Peter étant coincé dans l'Entre-deux, la Progéniture se concentre sur un autre objectif.