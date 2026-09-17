Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Manga

Serial killer isekai Tome 4

Ichigo Hitotsubu, Hiro, Homura Kawamoto

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Plongez dans un isekai bourré de crimes, de rédemption et de challenges sanglants ! Un tueur en série, n'arrivant pas à étancher son envie de tuer, est finalement arrêté et ai condamné à la peine de mort... Quelle fut sa surprise lorsqu'il se réincarne dans un autre monde ! A son réveil, une déesse lui confie une mission : tuer douze autres personnes réincarnées. Lui qui voulait justement faire cesser ses pulsions meurtières, les complications commencent !

Par Ichigo Hitotsubu, Hiro, Homura Kawamoto
Chez Delcourt

|

Auteur

Ichigo Hitotsubu, Hiro, Homura Kawamoto

Editeur

Delcourt

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Serial killer isekai Tome 4 par Ichigo Hitotsubu, Hiro, Homura Kawamoto

Commenter ce livre

 

Serial killer isekai Tome 4

Ichigo Hitotsubu, Hiro, Homura Kawamoto

Paru le 17/09/2026

224 pages

Delcourt

8,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782413089216
9782413089216
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice Prix Renaudot 2026 : les premières sélections du centenaire, Beigbeder président
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.