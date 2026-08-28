40 ans, toujours en sixième

Louison connait bien le collège et le lycée Montaigne : elle a fait sa scolarité dans ce célèbre établissement parisien de la rive gauche. "Ascolaire" , elle y a même passé un peu plus de temps que les autres en redoublant deux fois. Trente ans plus tard, la fille cachée de Bridget Jones et de Bill Murray (version Un jour sans fin ! ) y retourne et raconte comment elle est devenue une collégienne quadragénaire en faisant la rentrée 2025. Vous saurez enfin tout ce qui passe derrière les murs et dans les salles d'une classe de sixième, à la cantine et dans la cour de récré, pendant cette année charnière entre l'enfance et la préadolescence.