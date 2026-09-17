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Pilote sacrifié Tome 9

Shoji Kokami, Naoki Azuma

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Découvrez l'histoire vraie de Sasaki Yuuji, un pilote kamikaze durant la Seconde Guerre Mondiale, qui a été envoyé sur neuf missions suicide dont il a réchappé vivant à chaque fois. Sasaki Tomoji est aviateur à l'école des pilotes de l'armée de terre de Hokota. Ses capacités sont très vite remarquées et il devient pilote d'attaque spéciale dans le 4e corps aérien. La mission qu'il se voit confier consiste à se jeter avec son appareil sur l'ennemi. Il devient un Tokkôhei, plus connu en occident sous le nom de kamikaze. Découvrez comment Tomoji a pu rentrer vivant à neuf reprises.

Par Shoji Kokami, Naoki Azuma
Chez Delcourt

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Auteur

Shoji Kokami, Naoki Azuma

Editeur

Delcourt

Genre

Seinen/Homme

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Pilote sacrifié Tome 9

Shoji Kokami, Naoki Azuma

Paru le 17/09/2026

208 pages

Delcourt

8,50 €

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Scannez le code barre 9782413049104
9782413049104
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