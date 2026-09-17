L'équilibre hormonal pour Les Nuls

Le guide complet pour reprendre le contrôle de ses hormones - ; et de son énergie. Un guide indispensable pour comprendre et rééquilibrer ses hormones dans un monde où stress chronique, toxines, émotions non traitées et rythme de vie moderne sabotent notre santé. L'autrice, coach spécialisée, propose une approche accessible mêlant science, nutrition, régulation du système nerveux et thérapies alternatives pour retrouver énergie, clarté mentale, sommeil et bienêtre global. Vous trouverez dans ce livre : Comment comprendre les hormones et leur impact sur métabolisme, humeur, reproduction, sommeil et croissance. Les causes des déséquilibres : stress, toxines, médicaments, émotions non traitées, microbiote fragilisé. Les stratégies globales : alimentation hormonale & listes de courses adaptées aux cycles La gestion du stress : pratiques somatiques & régulation du système nerveux Les thérapies traditionnelles & alternatives (EMDR, somatic work, etc.) Un plan d'actions pour une santé hormonale durable, accessible à tous.