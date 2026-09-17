L'infernal cycle mortel

VIVEZ UNE JOURNEE INFERNALE DONT VOUS ETES LE HEROS ! Vous êtes un type ordinaire. Une vie bancale, un passé difficile, et un nouveau départ qui s'annonce enfin... sous un nouveau nom. Mais très vite, tout déraille : accidents absurdes, choix cornéliens, rencontres imprévisibles... Vous pouvez tenter d'éviter le pire, changer de décision, anticiper ou fuir. Mais la mort apprend vite et elle a toujours un coup d'avance. Prenez votre destin en main, déjouez les pièges de la grande faucheuse et tentez de comprendre les règles d'un jeu dont personne ne sort indemne. Combien de fois devrez-vous mourir avant de trouver la bonne voie ? ... et surtout, existe-t-elle vraiment ?