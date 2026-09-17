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L'infernal cycle mortel

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VIVEZ UNE JOURNEE INFERNALE DONT VOUS ETES LE HEROS ! Vous êtes un type ordinaire. Une vie bancale, un passé difficile, et un nouveau départ qui s'annonce enfin... sous un nouveau nom. Mais très vite, tout déraille : accidents absurdes, choix cornéliens, rencontres imprévisibles... Vous pouvez tenter d'éviter le pire, changer de décision, anticiper ou fuir. Mais la mort apprend vite et elle a toujours un coup d'avance. Prenez votre destin en main, déjouez les pièges de la grande faucheuse et tentez de comprendre les règles d'un jeu dont personne ne sort indemne. Combien de fois devrez-vous mourir avant de trouver la bonne voie ? ... et surtout, existe-t-elle vraiment ?

Par Collectif
Chez First

|

Auteur

Collectif

Editeur

First

Genre

Jeux

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L'infernal cycle mortel

Collectif

Paru le 08/10/2026

336 pages

First

16,95 €

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Scannez le code barre 9782412107959
9782412107959
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