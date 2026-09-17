Le riz de nos rêves

60 recettes pour se (ré)approprier le riz chez soi ! Partez en voyage dans le monde entier. 60 recettes simples, qui changent du riz basmati en sachet ! Retrouvez plusieurs types de riz : Le riz pilaf : Dirty rice, Dym biriyani, Riz cassé au soumara de Flore et Zohra, Ravitoto, Kedgeree... Le riz qui croustille : Riz sauté façon nasi goreng, arancini, riz sauté aux sardines... Le riz crémeux : Risotto, évidemment, riz au four à la purée de courge, spanakorizo Les farces de riz : Tomates farcies, poule au pot farcie... Les riz sucrés : Teurgoule, gâteau de riz, mochi, mango sticky rice... Les riz pas comme les autres : Omurice, pancake de riz, boulettes de riz hérisson... Des invités exceptionnels vous dévoilent, au fil des chapitres, leurs recettes favorites et celles réalisées chez eux.